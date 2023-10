L’industria sempre in calo, l’export regge. A ottobre occupazione in crescita di +1,5%

L’economia emiliana rallenta, ma continua a crescere: le previsioni dicono +0,8% che a Reggio dovrebbe essere seguito, nel 2024, da un nuovo leggero rialzo (+0,5%). Nella nostra provincia l’industria si conferma in calo anche se l’export tiene. Previsti in crescita l’occupazione (si ipotizza un +1,5%) e il reddito disponibile per le famiglie: le previsioni di ottobre parlano di un +5,7% che, se confermato, andrebbe a migliorare il dato previsionale del luglio scorso (+5,3%). Secondo elaborazioni del sistema camerale regionale di dati Prometeia si abbassano leggermente le previsioni relative all’andamento del valore aggiunto nelle province di Reggio Piacenza e Parma a fine 2023. Un dato in linea con quello nazionale, dunque, ma al di sotto del +1,1% ipotizzato a luglio. A Reggio il settore che assicurerà il maggior apporto al saldo positivo è quello dei servizi (previsto un + 2,2% del valore aggiunto 2023 e un ulteriore +0,9% nel 2024). In terreno positivo anche le previsioni per le costruzioni (+0,6%) che dovrebbe però lasciar spazio, l’anno prossimo, ad una riduzione abbastanza consistente (-4%). In calo, già quest’anno, saranno invece l’industria (-1,4%, rimandando la ripresa al 2024 con un +0,6%) e l’agricoltura (-3% con una previsione del -0,3% nel 2024). L’export sarà sostanzialmente stabile (+0,5% a chiusura 2023 ): dato migliore dei valori previsti a livello regionale e nazionale (-1,8%), ma che peggiora sensibilmente l’espansione prevista a luglio (+4,5%) ed è evidentemente influenzato dall’acuirsi delle tensioni internazionali.

f.c.