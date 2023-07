Linea Parma-Suzzara, "Inammissibile mancanza aria condizionata a Bassa"

Con il caldo non mancano le proteste di viaggiatori dei mezzi del trasporto pubblico, che lamentano condizioni non certo ideali a bordo degli autobus di linea. E non va meglio sui bus che sostituiscono i treni, come accade sulla linea Parma-Suzzara, che coinvolge la zona rivierasca reggiana. "Non è ammissibile – dicono alcuni pendolari – che i bus non dispongano di un impianto efficiente di aria condizionata. E non è ammissibile che il conducente replichi che non è possibile garantire un servizio decente se gli utenti non pagano il biglietto, sporcano l’abitacolo e non si comportano bene. Ma io, come pendolare quotidiano, pago un abbonamento mensile. E ho diritto ad una controprestazione degna di questo nome. E rispettosa della dignità umana. Perché viene offerto un servizio da carro bestiame. Non può essere sostenibile la scusa che siccome ci sono i "portoghesi", il viaggiatore deve rassegnarsi a viaggiare su veicoli fatiscenti, caldi e sporchi…".