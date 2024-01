L’infanzia nel primo Novecento: mostra "Educati alla guerra" al via

"Educati alla Guerra" al Centro Mavarta: al via domani alle 16.30 la mostra dedicata a scuola e infanzia nel primo Novecento, con la visita guidata dello storico Gianluca Gabrielli, insegnante, storico e dottore di ricerca in History of Education all’Università di Macerata. Cosa si studiava in classe durante la conquista della Libia? Cosa si leggeva sui giornalini durante la Grande Guerra? Come riuscì il fascismo a mettere in divisa la gioventù italiana? Come venne spiegata a scuola e in piazza la conquista dell’Etiopia? A queste e altre domande risponde la mostra “Educati alla guerra”, in occasione del periodo del Giorno della Memoria 2024. Rimarrà aperta fino al 6 marzo. Con i due conflitti mondiali del Novecento, mentre i padri e i fratelli combattevano al fronte, in famiglia e a scuola i bambini e le bambine venivano coinvolti in vario modo affinché dessero un loro peculiare contributo - che fosse la corrispondenza con i soldati al fronte o la raccolta di metalli per la nazione in guerra. La mostra è ideale per studenti e insegnanti delle scuole, dalle primarie alle superiori, e ripercorre le tappe di questo coinvolgimento dei bambini nelle aule e nelle piazze, sui libri scolastici e nell’associazionismo. All’interno è ricavata una piccola sezione con materiali e reperti locali (foto, pagelle, quaderni) riferiti alle Scuole di Sant’Ilario e Calerno. Promossa dal Comune di Sant’Ilario d’Enza e Anpi Sant’Ilario, realizzata e distribuita da Pro Forma Memoria (Carpi). Ingresso libero. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì ore 15-19; sabato ore 15-18. Info e prenotazioni: Centro Culturale Mavarta, via Piave 2, Sant’Ilario d’Enza, 0522-671858 – 338-7830547 - www.mavarta.it