L’infermiera "Lori" portata via a 62 anni da una lunga malattia

Dopo una lunga malattia, affrontata con grande fede religiosa e coraggio, si è spenta Lorenza Rioli, 62 anni (foto). Lascia la mamma Adele Albicini e il fratello Marzio. Abitava in via Fulvia a Chiozza di Scandiano, al confine con San Ruffino. La "Lori", molto stimata dai colleghi di lavoro, lavorava come infermiera all’ospedale Santa Maria a Reggio. Lorenza nel tempo libero amava dipingere. Quadri, disegni e acquerelli mai esposti in mostra, ma che facevano decoro di casa sua. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Reverberi in città, da dove stamane alle 9,30 muoverà il corteo in auto per la chiesa parrocchiale di San Ruffino. Lorenza riposerà nel cimitero ai piedi del Monte Evangelo. La famiglia rivolge un ringraziamento all’Hospice “Casa Madonna dell’ Uliveto“ di Montericco per le cure rivolte alla cara Lori.

gi.fi.