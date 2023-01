L’inflazione non frena l’impennata di assunzioni

di Nicola Bonafini

Un mercato del lavoro che continuerà a crescere anche nel 2023. Indipendentemente dall’inflazione che continuerà a rimanere alta e dalle fosche previsioni di recessione che potrebbe colpire l’industria italiana nei prossimi mesi. E’ questo il quadro che emerge dai dati elaborati dal sistema informativo Excelsior e resi noti dal Centro Studi della Camera di Commercio di Reggio. Trend consolidato.

Così, scopriamo che dopo un 2022 che ha fatto registrare una crescita del 22,9% di nuovi contratti di lavoro sottoscritti dalle imprese reggiane rispetto al 2021, le intenzioni di voler attivare nuovi contratti di lavoro vengono confermate anche per il primo trimestre del 2023.

Sono infatti 14.390 i nuovi contratti in arrivo tra gennaio e marzo, pari ad un + 17,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Con un incremento, per quanto riguarda il solo mese di gennaio, di un + 25,2% rispetto a gennaio 2022, con oltre 6000 nuovi contratti che sono in corso di attivazione.

All’interno di tutto ciò, spicca, in particolare, quello del comparto industriale. Infatti, a gennaio, le imprese reggiane del settore hanno programmato di sottoscrivere complessivamente 2.780 contratti, vale a dire 780 in più rispetto a gennaio 2022, pari ad un aumento del 37,3%.

I settori che ‘tirano’ di più. Chi la fa da padrone, nei vari comparti, per quanto riguarda la tensione ad assumere, sono quelli meccanici ed elettronici. Sono loro che costituiscono la fetta più cospicua per quanto riguarda il totale delle future assunzioni con 1.040 nuovi contratti di lavoro previsti per gennaio, con un incremento ‘monstre’ del 55% rispetto a dodici mesi or sono.

A seguire, i servizi di alloggio e ristorazione e i servizi turistici (850 nuovi contratti, +13,3%), il commercio (640 contratti, + 8,5%), le industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo (610, +45,2%) e i servizi alle persone (510 nuovi contratti, +13,3%). Inoltre, per quanto riguarda la tipologia di contratto, la prevalenza dei contratti di ingresso è a tempo determinato (il 71% dei casi), mentre risulta alquanto difficoltoso entrare in un’organizzazione complessa come quella di un’impresa con un contratto a tempo indeterminato (solo il 29%, cifra in leggero aumento rispetto al 2022).

Giovani e ‘introvabili’. Nel breakdown dei soggetti cui si rivolgono le imprese di casa nostra per assumere, vi sono due elementi, in apparente dicotomia tra loro. Si punta forte agli under 30, ma continua la difficoltà, grossa, a trovare profili che possano fare al caso degli imprenditori.

Per quanto riguarda il primo aspetto: il 33% dei nuovi assunti sarà sotto i 30 anni (un +9% rispetto all’anno precedente). I giovani sono particolarmente richiesti nel settore della grande distribuzione, nei servizi turistici, culturali e per la sicurezza, nelle attività metalmeccaniche e nel campo della formazione e insegnamento. Mentre, per il secondo aspetto, il 50% delle imprese ‘sondate’ ammette di avere difficoltà a trovare profili adatti ai loro bisogni.

Le cause? Per il 32,5% dei casi, vi è proprio la mancanza ‘fisica’ di candidati; per il 13%, invece, la causa è l’insufficiente preparazione. Infine, tra i profili più difficili da reperire, per gennaio emergono, nell’ambito dirigenziale e con elevata specializzazione tecnica, le figure di tecnici in campo informatico, ingegneristico e della produzione.