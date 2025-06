Linguaggi diversi e innovazione

Incontro di linguaggi coreografici diversi ma uniti dalla ricerca dell’innovazione: la Stagione di Danza 2025/2026 della Fondazione I Teatri prosegue nell’esplorazione della danza contemporanea internazionale. A inaugurare torna Peeping Tom con ’Chroniques’, mentre un altro gigante della danza internazionale, la Dresden Frankfurt Dance Company porta in scena due lavori: ’Undertainment’, che segna il ritorno di William Forsythe, e ’Lisa’, creazione di Ioannis Mandafounis. Hofesh Shechter torna protagonista in ’Theatre of dreams’. Ccn Aterballetto presenta una serata a tre voci: ’Glort Hall’ di Diego Tortelli, ’Reconciliatio’ di Angelin Preljocaj e ’Solo Echo’ di Crystal Pite. Spellbound Dance Company, con Recollection of a falling – 30 anni di Spellbound celebra una storia lunga tre decenni con una serata a doppia coreografia: ’Forma Mentis’, creazione di Jacopo Godani e ’Daughters and angels’, firmata da Mauro Astolfi. Le quattro stagioni di Antonio Vivaldi ispirano ’Il Cimento dell’Armonia e dell’Inventione’, ultima collaborazione tra Anne Teresa De Keersmaeker/Rosas e Radouan Mriziga. La Cina contemporanea arriva con Tao Dance Theater. ’In the brain’ di Hofesh Shechter. Mauro Bigonzetti rilegge l’eterna fiaba de Lo schiaccianoci di Pëtr Il’ic Ciajkovskij. Sul palco la MM Contemporary Dance Company. Info: www.iteatri.re.it s.bon.