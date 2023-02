L’Ingv ha registrato ieri mattina una lievissima scossa

Scossa di magnitudo 2.0 ieri mattina a Canossa. E’ stata registrata alle 7.31 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia con epicentro localizzato a 4 chilometri da Canossa con una profondità di 23 chilometri. La lieve scossa non è stata avvertita dai cittadini e non ha causato alcun danno. In Comune, nelle ore successive, non sono arrivate comunicazioni in merito alla scossa come ha confermato nel pomeriggio di ieri il sindaco Luca Bolondi: "In municipio – spiega – non ci sono state delle segnalazioni da parte dei cittadini. In Comune nessuno, compreso l’ufficio tecnico, ha riferito informazioni sulla scossa". La scossa di terremoto ieri è stata ufficializzata dal sito internet dell’istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. m. b.