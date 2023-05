L’iniziativa dei "Ciclisti Polverosi"

di Daniele Petrone

Più che bagno di folla, è stata una folla bagnata. Ma nemmeno la pioggia ha fermato l’entusiasmo del Giro d’Italia che ieri è partito, per la prima volta nella sua storia, da Scandiano. Un fiume d’acqua arginato da migliaia di ombrelli, cappelli e impermeabili colorati (la maggior parte – ça va sans dire – rosa, acquistati negli stand dove c’è stata l’immcancabile caccia ai gadget). Nessuno ha voluto perdere l’appuntamento con lo sport più popolare del mondo.

È stata grande festa. Già dalle prime ore del mattino si sono assiepati lungo le strade della Rocca dei Boiardo e nel villaggio di partenza allestito nel parco della Resistenza, tifosi e appassionati da tutto il mondo: c’è chi è venuto dalla Francia e chi, come Jaime Barracini e Liliana Corrales, dalla Colombia: "Abbiamo approfittato per visitare il vostro Paese, siamo stati a Firenze e a Milano. Ma oggi siamo qui per il nostro Fernando Gaviria (corridore della squadra spagnola Movistar, ndr). Maravilloso". E poi tanti bimbi, chi coi genitori e chi con le scuole, accompagnati dagli insegnanti.

Nonostante il freddo quasi autunnale, l’animazione della mitica Carovana scalda il pubblico con la musica e l’intrattenimento degli speaker, in attesa del momento clou della partenza. La pioggia cade incessante, mentre sfilano i primi atleti intorno alle 11. Le squadre salgono sul palco per la presentazione. Fioccano gli applausi e si accendono i flash dei telefonini per le foto ricordo dei campioni. Ma anche dei momenti più teneri come quello che vede protagonista il tedesco Nico Denz che porta i suoi biondissimi figli vestiti come il papà. Ma ci sono anche i vip, dal campione olimpico di sci Giuliano Razzoli – che si fa immortalare con lo splendido ‘Trofeo senza Fine’ – al musicista Paolo Belli che confida: "Anche io vado in bici, ma finisco sempre per fermarmi a mangiare cappelletti ed erbazzone nei ristoranti dei nostri Appennini", lui che è originario di Salvaterra di Casalgrande. E poi c’è anche l’ex ciclista scandianese Lauro Grazioli (che corse con Felice Gimondi ed Eddy Merckx) che quasi si commuove: "Avverto un po’ di malinconia. Vorrei correre anche io con queste bici leggere e senza le maglie di lana che si indossavano ai miei tempi. Se pioveva ci si inzuppava e si pesava sei chili in più...".

Scocca mezzogiorno. È tutto pronto per lo start e smette finalmente di piovere. Una grazia invocata poco prima, con tanto di ‘fioretto’, dal sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti (che dà il via col presidente della Regione, Stefano Bonaccini): "Se smette, vado al Cerreto a piedi...". Gli toccherà farlo (gli consigliamo la bici, per restare in tema). La corsa parte. Applausi, grida d’incitamento. Poi tutti a casa a guardare in tv la fine della tappa (traguardo a Viareggio) che ha contagiato dal vivo anche le strade di Baiso, Carpineti, Felina, Villa Minozzo e Civago per un Appennino a tinte rosa.