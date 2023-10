L’iniziativa di Love Generation. Donati 1.100 euro alla Romagna

Un mercatino solidale a Pomponesco di Mantova, ma con la regia tutta reggiana, quello organizzato nei giorni scorsi nel paese lombardo.

Un mercatino organizzato dall’associazione Love Generation di Guastalla, in collaborazione con i gruppi di Protezione civile di Guastalla e Novellara, oltre che coordinamento reggiano, che ha permesso di raccogliere 1.100 euro che sono stati consegnati a favore delle popolazioni delle zone alluvionate lo scorso maggio in Romagna. Un ringraziamento per il risultato ottenuto è arrivato dal presidente dell’associazione, Giulio Teveri, dal sindaco di Pomponesco, Giuseppe Baruffaldi, e da Alessandro Santolini della Protezione civile reggiana.