L’inizio del cammino verso l’indipendenza

Il 6 maggio del 1944, esattamente ottantuno anni fa, Mohandas Karamchand Gandhi, il Mahatma, uscì dalla prigione nella quale era stato rinchiuso per aver guidato la rivolta non violenta più grande che l’India avesse mai conosciuto. In quel momento, le forze britanniche erano largamente impegnate nella Seconda guerra mondiale. L’obiettivo del movimento indiano era ottenere l’accoglimento delle richieste indirizzate al governo inglese nella lettera "Quit India": l’indipendenza totale, individuale, spirituale e politica del Paese. Gandhi fu arrestato a Pune, dove rimase fino al 6 maggio 1944. Venne liberato in seguito a un grave attacco di malaria, e giocò poi un ruolo fondamentale nelle trattative che, avviate nel 1945, portarono al la proclamazione dell’indipendenza indiana il 15 agosto 1947.

