L’insediamento del consiglio comunale di ragazze e ragazzi

Si è insediato nei giorni scorsi il Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, istituito per la prima volta a Castelnovo Monti. L’Istituto Comprensivo Bismantova ha immediatamente aderito al progetto del nuovo consiglio, che viene avviato in modo sperimentale per quest’anno scolastico: in particolare sono state coinvolte le classi seconde della scuola secondaria di Felin. A seguito delle elezioni svolte a scuola, la prima Sindaca delle ragazze e dei ragazzi è Anita Poncemi, la Vicesindaca è Emily Montecchi, Asia Margini è l’assessora alla scuola, Hiba El Fadili è l’assessora all’ambiente, Luigi David Prato è l’assessore allo sport, Sara Elmajidi è assessora al sociale e le politiche giovanili. I consiglieri sono Fabio Bracja, Emanuele Ambrogi, Sofia Rocchi, Pietro Nuti, Gabriele Cacioppo e Francesco Pallai. Il sindaco ’dei grandi’, Emanuele Ferrari, ha presieduto l’insediamento dei ragazzi e messo la fascia tricolore alla nuova Sindaca Poncemi. "Siamo veramente soddisfatti dell’energia e il dinamismo che questi ragazzi stanno già dimostrando – ha detto Ferrari –. Il Consiglio delle ragazze e dei ragazzi è uno strumento per far capire loro come funzionano le istituzioni locali, quelle più vicine ai cittadini".

s.b.