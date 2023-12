"L’integrazione passa anche dalla lingua"

CAMPEGINEGATTATICO

Una raccolta fondi per aiutare i ragazzi stranieri ad imparare l’italiano. La propone la Caritas dell’Unione pastorale "Gioia del Vangelo", sostenendo il progetto che l’Istituto comprensivo di Campegine e Gattatico intende avviare dall’anno prossimo. "L’Istituto tuttavia non dispone delle risorse per organizzare i corsi - spiega Antonio Fontechiari della Caritas (foto) - Le lezioni avranno un costo inferiore ai 1000 euro. Noi vorremmo attivare un impegno da parte delle associazioni dei due comuni". Intanto la Caritas propone di acquistare regali al mercatino ’Nuove occasioni’ di Caprara, venerdì 22 dalle 15 alle 17.