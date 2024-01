"L’intelligenza artificiale cambierà il lavoro. Ma serve riflettere"

Oltre seicento persone sono rimaste inchiodate per oltre due ore ad ascoltare una lezione d’eccezione sull’intelligenza artificiale. L’aula magna dell’ex Seminario non è stata in grado di ospitare tutti coloro che hanno deciso di ascoltare le parole di padre Paolo Benanti, consigliere di Papa Francesco sui temi dell’intelligenza artificiale, dell’etica e della tecnologia e da una settimana nuovo presidente della Commissione AI per l’informazione del governo Meloni.

In platea un pubblico eterogeneo: studenti, religiosi, politici, imprenditori e tanti reggiani curiosi di conoscere i rischi e le opportunità di questa tecnologia, ormai di grandissima attualità. L’incontro, moderato da Edoardo Tincani, è stato organizzato da Diocesi, Unimore e dall’Associazione Stampa Reggiana, e ha visto l’intervento anche della professoressa Rita Cucchiara, docente di visione artificiale e le conclusioni dell’arcivescovo Giacomo Morandi.

L’iniziativa ha ripreso il tema scelto da Papa per la 58ª giornata mondiale delle comunicazioni sociali a pochi giorni dalla ricorrenza del Patrono dei giornalisti San Francesco di Sales.

Il francescano Benanti, dotato di una grande verve comunicativa e ironia di fondo, è riuscito ad affrontare un argomento complesso in modo chiaro, coinvolgendo i presenti, e ha detto: "Le nuove tecnologie, che evolvono in maniera velocissima, da chat gpt, alle immagini generative di AI, colmeranno la distanza tra i linguaggi e cambieranno il mondo del lavoro. La domanda da porre è: può l’etica interrogare l’innovazione? Certi input possono infatti cambiare i comportamenti nei gruppi sociali. Uno stimolo dato al momento giusto può indure a fare qualcosa anche senza che vi sia una legge che obblighi a farlo. Questo impone una riflessione per portare l’AI verso il bene comune". Cucchiara, che ha una visione positiva sugli effetti che l’intelligenza artificiale avrà, invita però "a puntare su responsabilità, consapevolezza e formazione interdisciplinare". In chiusura il vescovo ha aggiunto: "Per avere risposte alle domande importanti anche in futuro, non basterà schiacciare un bottone, dovremo sempre fare la fatica di dialogare e confrontarci. Serve recuperare la relazione".