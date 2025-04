L’intelligenza artificiale prevederà le piene del Tresinaro

Il Comune di Scandiano ha firmato un importante accordo con Ifab che consentirà di sfruttare l’intelligenza artificiale per creare un sistema di previsioni delle piene del Tresinaro. Prevedere le emergenze prima che accadano è dunque l’obiettivo principale del nuovo sistema di protezione civile basato sull’intelligenza artificiale al centro dell’accordo sottoscritto ufficialmente, nei giorni scorsi, dal Comune di Scandiano con Ifab, la fondazione per i big data e l’Ai sostenuta da enti di ricerca e università.

Il progetto pilota, presentato nel corso di un incontro in marzo, prevede lo sviluppo di un sistema predittivo in grado di analizzare in tempo reale dati meteorologici, livelli pluviometrici e anche radar per attivare allerta automatiche in caso di rischio idraulico sul torrente Tresinaro (foto).

Il tutto sarà reso possibile grazie alla collaborazione scientifica gratuita offerta da Ifab e all’infrastruttura informatica che sarà ospitata nel nuovo centro di ricerca di via Diaz. Si tratta solo di uno dei tasselli di un’intesa più ampia, destinata a trasformare Scandiano in una vera smart city. Un progetto quindi molto utile per i cittadini di Scandiano per prevenire le piene. L’accordo quadro, della durata biennale, propone azioni concrete in tre ambiti strategici. ‘Smart city’ prevede interventi su mobilità urbana, risparmio energetico, gestione dei rifiuti e turismo digitale.

L’altro ambito è ‘Gemelli digitali urbani’ per simulare scenari di sviluppo e monitorare i consumi degli edifici pubblici. Infine ‘Sistemi di previsione ambientale e urbanistica’ per una pianificazione basata sui dati. "Scandiano – dicono dal municipio scandianese – si conferma così tra i Comuni di medie dimensioni più avanzati in tema di digitalizzazione e sicurezza urbana, portando l’innovazione dove serve davvero: nella vita concreta dei cittadini".

m. b.