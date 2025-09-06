L’intervento di un bimbo al flash mob pro Gaza: "Silenzio quando i bambini dormono, non muoiono"

Sono sempre più numerose le iniziative proposte anche nella Bassa Reggiana per dire no alle guerre e al massacro che si sta consumando a Gaza e in altre parti del mondo. Ormai diffuse le serate domenicali con gli incontri in centro a Fabbrico. E nei giorni scorsi anche uno stand davanti al municipio a Correggio.

L’altra sera c’è stato un partecipato flash mob al lido Po di Guastalla, in occasione della partenza della Global Sumud Flotilla dai porti siciliani. Diversi gli interventi dei partecipanti. Ma quello più applaudito è stato quello di un bambino: "Il silenzio va rispettato quando i bambini dormono, non quando muoiono", ha dichiarato al microfono.

Presenti le autorità locali guidate dal sindaco Paolo Dallasta, oltre a esponenti del mondo pacifista, rappresentanti delle comunità straniere, in particolare pakistane e del nord Africa, tutti uniti per dire no alla guerra. L’area antistante l’attracco fluviale si è riempita di piccole barche di carta, oltre che di una in legno, come simbolo di pace. E proprio i bambini e i ragazzini autori di una delle barche hanno simbolicamente messo nelle acque del Po alcune barchette, grazie alla disponibilità di Guido Chiericati, che ha messo a disposizione la sua barca per le operazioni in acqua, seguite con attenzione dai partecipanti rimasti sulle rive del fiume.

a.le.