L’intitolazione a Piscopo: "Ne sarebbe orgoglioso"

"Questa cerimonia ci fa un grande piacere. E anche lui ne sarebbe stato orgoglioso". Così Rosa, la vedova di Piscopo, alla cerimonia dedicata al marito Luigi, scomparso a 68 anni nel 2017: ieri a lui è stata intitolata la segreteria reggiana del Siulp. Il vicario del questore, accanto ad Aldo Aragiusto (segretario provinciale Siulp) ha portato i saluti del dottor Giuseppe Maggese: "In questa città riusciamo a lavorare insieme, in modo sinergico – dice –. Guardiamo al passato, agli insegnamenti che ci ha lasciato chi è venuto prima, e andiamo avanti, a testa alta". Emanuele Cavallaro, sindaco di Rubiera, a testimonianza del fatto che Luigi non era impegnato solo in polizia: "Tra le tante virtù che aveva, Luigi è stato anche uno straordinario dirigente sportivo (della Rubiera Nuoto e della Reggiana Nuoto, ndr). Noi abbiamo avuto la fortuna di averlo in questa veste. Era davvero una persona straordinaria, Luigi merita di essere ricordato". "Oggi non sono qua solo come atto dovuto per ricordare chi ci ha dato tanto, tantissimo – aggiunge Felice Romano, segretario generale nazionale Siulp –, ma soprattutto perché ero legato a Gigi, per me è stato un padre putativo. E ho trovato in lui, così come in Angelo (Caldarola) non solo un compagno di viaggio che mi guidava, ma un uomo straordinario, l’essenza dei valori del Siulp e della Polizia, cioè legalità, rispetto delle regole, solidarietà, integrazione, essere al servizio degli altri. Va ricordato per la sua ordinaria straordinarietà, questo era il suo vero punto di forza. Col suo sorriso sornione, la sua barba sempre ingiallita per la sigaretta, mi diceva ’Non fumare che ti fa male’. Qualsiasi cosa facesse, ci metteva tutto se stesso. Voglio ricordarlo per l’insegnamento che ci ha lasciato – dice Romano –, che ci aiuti a costruire un futuro migliore e di pace". Tanti gli amici e gli ex colleghi che ieri si sono riuniti per omaggiarlo. Tra questi, solo per citarne alcuni: Angelo Caldarola, Fabio Rizzo, Fausto Miari, Vincenzo Abruzzesi, Amedeo Landino, Fabio Corradi. Al termine è stata scoperto il murale del Siulp con vicino la targa dedicata a Piscopo. Pioggia di applausi per la sua figura, mentre diversi doni sono stati consegnati alla vedova e al figlio Vincenzo.

Chiara Gabrielli