L’invalidità? Servono 141 giorni E il genere discrimina le pensioni

"I tempi per il riconoscimento di un’invalidità civile sono troppo lunghi, lo dicevamo un anno e mezzo fa, ma da allora la situazione è pure peggiorata". Critica decisa quella di Ramona Campari (nella foto), presidente del comitato provinciale Inps di Reggio Emilia: "Servono in media 91 giorni per la visita, 19 per la realizzazione del verbale e circa un mese per la presa in carico da parte della commissione. Il risultato è che solitamente si impiegano 141 giorni a ottenere quanto dovuto. Per persone fragili come disabili o malati oncologici e per le loro famiglie questi tempi sono fardelli pesantissimi".

Tra il pubblico c’era Antonia Nini, direttrice della medicina legale dell’Ausl di Reggio Emilia, che in tono collaborativo ha spiegato: "Dall’anno scorso per abbreviare i tempi non è più necessaria la visita: l’invalidità legale verrà riconosciuta da parte di un’apposita commisione in base ai certificati medici già rilasciati al paziente".

Campari ha poi analizzato il quadro delle pensioni Inps nella provincia reggiana. Nel 2021 hanno finito di lavorare in tutto 8.769 reggiani, 7.621 dipendenti privati e 1.148 pubblici. Le pensioni di anzianità sono in totale lievemente aumentate (117.219), mentre sono in leggero calo nel triennio quelle di invalidità (7.818). Il numero dei superstiti è stabile (35.868).

Il genere è un chiaro fattore di differenziazione: le donne ricevono il 55% delle pensioni nel privato e il 66% nel pubblico, ma sono nettamente meno pagate. "Le differenze raggiungono punte del 50% per le donne anziane, per via di interruzioni più frequenti e salari più bassi durante la loro carriera" ha spiegato Campari. Le statistiche mostrano anche che il pubblico aiuta più del privato le donne, pagando per loro il 63% delle pensioni di vecchiaia e il 59% di quelle di invalidità (il privato recita 46% e 50%). È inoltre femminile la parte nettamente maggiore delle pensioni ai superstiti (84%).

Tommaso Vezzani