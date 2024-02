L’invasione del ’popolo nomade’

Si prepara la tradizionale pacifica "invasione" del popolo nomade a Novellara. Torna il Nomadincontro, oggi e domani, con il doppio concerto al Palatenda di via Indipendenza, accanto alla rocca comunale, ma anche altri eventi nella cittadina della Bassa.

Oggi alle 16 in biblioteca la presentazione di un libro, poi la mostra con opere di Augusto Daolio in sala civica, alle 20,30 il primo concerto al teatro tenda, preceduto dalla giovane cantante Camilla Pandozzi, giovane promessa della canzone che ha già vissuto l’esperienza del palcoscenico alla festa del sessantesimo di carriera dei Nomadi, nel giorno dello scorso anno in piazza a Novellara.

Camilla, cantautrice di Formia, si è avvicinata alla musica all’età di sette anni. Dal 2021 Camilla inizia a scrivere le proprie canzoni, supportata dall’autrice Cristina Picone, occupandosi sia dei testi sia delle linee melodiche. Sarà in scena anche domani pomeriggio, prima del secondo live dei Nomadi.

Proprio domenica ancora visite alla mostra in sala civica, un incontro a teatro sulla storia dei Nomadi con Beppe Carletti, nel pomeriggio ancora musica al palatenda e alle 16 il concerto dei Nomadi con la consegna del Premio Daolio al giornalista e scrittore Stefano Buttafuoco, col previsto contributo in denaro destinato a scopo benefico a una associazione scelta dall’ospite. a.le.