L’invasione delle cicogne

Gavasseto è sempre più il posto delle cicogne. Come consuetudine, da diversi anni a questa parte, la frazione del forese di Reggio Emilia in primavera diventa la casa di decine di cicogne che, da marzo fino ad estate inoltrata, crescono i loro piccoli nei loro giganteschi nidi. A settembre dello scorso anno fu ricostruito e ripristinato il nido delle cicogne che era andato distrutto da un temporale a fine agosto. I tecnici di Enel-Distribuzione eseguirono un intervento all’insegna della sostenibilità ambientale installando in sicurezza, in cima ad un traliccio, una nuova piattaforma per la nidificazione degli esemplari.

L’intera comunità della frazione si era mobilitata, in virtù del feeling speciale con la campagna reggiana e il suo ambiente e ora è di nuovo un nido abitato grande ed accogliente. Ma non finisce qui: a pochi metri sta nascendo un nuovo nido! Si vede che la zona piace alle cicogne, da sempre simbolo di fertilità e chissà che a breve, come nella favole, non arrivi pure qualche nuovo bebè a Gavasseto.

Cesare Corbelli