Parlando di Occidente, il primo significato non è l’indicazione di un punto sulla mappa, ma l’insieme di Paesi e valori che nel corso dei secoli hanno caratterizzato l’Europa e poi gli Stati Uniti e che oggi si estende all’Australia e Nuova Zelanda, fino a comprendere Giappone e Corea del Sud. Chiedersi quando, come e perché una direzione geografica sia diventata così complessa è lo scopo di ‘L’invenzione dell’Occidente’ (Laterza 2024), dello storico e scrittore Alessandro Vanoli, che oggi lo presenterà con Mirco Carrattieri alle 17,30, in aula magna Manodori di Unimore, in occasione dell’ultimo incontro dell’anno dei Martedì della Luc. Il libro esplora le radici culturali, filosofiche e storiche dell’Occidente in un viaggio affascinante attraverso i secoli.

Lara Maria Ferrari