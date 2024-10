L’inviato di ’Quarto Grado’ racconta il caso Saman

La nota vicenda del delitto di Saman Abbas raccontata nel nuovo libro di Giammarco Menga, giornalista, già impegnato a "Mattino 5" in Mediaset e ora a "Quarto Grado", seguendo come reporter vari casi di cronaca nera. Tra questi, anche quello di Saman Abbas, a Novellara. A fine settembre è stato pubblicato "Il delitto di Saman Abbas. Il coraggio di essere libere" (Newton Compton Editori),libro che affronta il caso dell’omicidio della diciottenne pakistana uccisa a Novellara nella notte tra il 30 aprile e il 1º maggio 2021. Giammarco Menga ripercorre le tappe fondamentali di questa terribile storia, un delitto brutale sulla cui responsabilità aleggiano ancora dubbi e domande. L’autore racconta dettagli inediti sulla vita di Saman e l’incontro dal vivo con alcuni dei protagonisti: dai cugini Ikram e Nomanulhaq, assolti nel processo di primo grado, al fratello di Saman, minorenne all’epoca dei fatti.

Un libro che viene presentato domani alle 18 alla Libreria Coop All’Arco, in via Emilia Santo Stefano, in centro a Reggio, con l’autore in dialogo con Luca Ponzi, giornalista del Tgr Emilia-Romagna. Menga, nel suo libro, propone contenuti inediti come il racconto originale della fuga in Belgio del giugno 2020, oppure l’incontro avuto con i cugini il giorno dopo la sentenza di primo grado e quello (rigorosamente privato) con il fratello di Saman, nel marzo 2024. La vittima, diciotto anni, aveva già provato a fuggire da una famiglia che non le consentiva di studiare e di innamorarsi di chi voleva. Sognava di essere libera: un sogno che ha pagato con la vita.

Antonio Lecci