L’invito di Tarquini: "Cittadini, assistete ai consigli comunali"

"Chi non viene in Consiglio comunale ad ascoltare con le proprie orecchie e soprattutto con la propria testa non saprà mai quello che in Sala Tricolore ogni lunedì pomeriggio viene realmente detto, nonostante l’impegno costante della stampa di riportare fedelmente ciò che accade". Così inizia l’invito dell’avvocato Giovanni Tarquini (Lista Civica) rivolto apertamente ai cittadini, che "se venissero – prosegue – saprebbero che la maggioranza ha votato contro la nostra proposta di rinforzare i presidi di polizia nei pressi del centro commerciale I Petali durante gli eventi calcistici". La stessa maggioranza che ha votato contro, riferisce Tarquini, "la nostra proposta di riportare in città il Centro per l’Impiego", "la proposta di istituire un fondo di solidarietà per la polizia locale". "Siamo nelle mani di chi sistematicamente antepone l’ideologia ad ogni iniziativa che miri ad affrontare concretamente i gravissimi problemi che affliggono la nostra città – conclude –. La prova dei fatti è evidente, per questo che invitiamo i cittadini ad assistere alle sedute del consiglio comunale".