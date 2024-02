L’io e il noi: il primato della relazione. Incontro con il filosofo Galimberti

Al teatro Asioli di Correggio stasera alle 20,30 è protagonista il filosofo e saggista Umberto Galimberti con la conferenza-spettacolo ’L’io e il noi: il primato della relazione’. "L’amore è la categoria della vita ma comporta una condizione di gratuità: oggi mancano le condizioni dell’amore perché – è il pensiero dell’autore – la gratuità è derisa e vista con sufficienza, come qualcosa di patetico. L’amore è prevalentemente vissuto come passione, come fatto transitorio: nel nostro tempo si è sviluppato un concetto terrificante di libertà, dove libertà non è facoltà di compiere delle scelte ma come ‘revocabilità’ di tutte le scelte (sono incinta, abortisco, non amo più quest’uomo quindi divorzio…). Che biografie si costruiscono, che amori si consolidano? Paradossalmente aggiungerei una nota: oggi non è importante rendere facili i divorzi ma rendere difficilissimi i matrimoni".