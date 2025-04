Lions Day con la raccolta alimentare

Oggi in tutto il mondo si celebra il Lions Day, la giornata dedicata all’associazione internazionale di service. Anche a Reggio gli oltre 300 Soci, suddivisi in 11 Lions Club e un Leo Club, attivi su tutto il territorio della città e della provincia, hanno organizzato in piazza Fontanesi, dalle ore 10 alle 20, una serie di iniziative gratuite dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie. Al fianco dei Lions, anche i gestori e i proprietari di bar e ristoranti che si affacciano su questa piazza, recentemente riuniti nel Comitato Fontanesi.

Per l’intera giornata sarà possibile effettuare screening gratuiti e senza obbligo di prenotazione per il controllo della vista, con refrattometri digitali di ultima generazione, in collaborazione con l’Associazione Ottici della Provincia di Reggio Emilia, e per verificare la predisposizione al diabete con l’Associazione Diabetici della provincia di Reggio Emilia-ODV. Grande spazio anche al divertimento: in collaborazione con la casa editrice Asmodée, bambini e adulti si potranno cimentare in divertentissimi giochi da tavolo e di ruolo.

E al pomeriggio, dalle 16 alle 20, musica dal vivo di grande qualità: il duo ‘Les Crayons Verts’, composto da Angie Prati (voce) e Paolo Stella (chitarra e loop), riempirà la piazza con la sua anima swing, dai grandi classici del jazz ai più importanti autori italiani, rielaborati con arrangiamenti insoliti e originali. Non potevano mancare le attività di service. Per sostenere il reparto di pediatria dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, i Lions reggiani invitano i cittadini a consegnare giocattoli nuovi (0-8 anni, no peluche) che saranno donati ai bambini ricoverati nel nostro ospedale. Mentre stamattina, dalle ore 10 alle 12.30, i Soci Lions insieme ai giovani del Leo Club Reggio La Guglia Matilde di Canossa saranno presenti, con una postazione davanti al Conad Le Querce per la raccolta alimentare a sostegno di Dora Emporio solidale.