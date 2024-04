Lions Day: una domenica di eventi

In tutto il mondo domenica si celebra il Lions Day e anche tutti i Club Lions della città e della provincia si sono mobilitati per festeggiare questa giornata con un programma di iniziative gratuite, dedicate ai bambini, ai giovani e alle famiglie. "Lo scopo è incontrarsi per condividere e far conoscere ai cittadini le numerose attività, volontarie e gratuite realizzate con senso di solidarietà e autentico spirito di servizio, sentimenti che stanno alla base dell’azione dei Lions", è stato spiegato alla presentazione, alla presenza dell’assessore comunale Raffella Curioni. Vasto il programma dell’edizione 2024 del Lions Day.

Per tutta la giornata di domenica piazza San Prospero sarà animata anche dagli stand dedicati

ai service realizzati nel corso degli anni dai Lion; nella mattinata di domenica i Soci Lions allestiranno una postazione davanti al Conad Le Querce per effettuare una raccolta alimentare. In provincia, a Guastalla, una bella passeggiata sulle rive del Po con gli amici a quattro zampe è

l’iniziativa coordinata dai soci del Lions Club Guastalla “Ferrante Gonzaga”: ritrovo alle 9.30 nel parcheggio Ragazzi del Po (via Costa). Il Lions Day domenica si concluderà con una straordinaria esibizione, aperta alla città, della Corale Verdi di Parma. Alle ore 21 nella Basilica di San Prospero, il soprano Sara Minieri, il tenore Federico Bonghi, il basso Davide Ruperti, insieme alla Corale, saranno diretti dal maestro Claudio Cirelli. Al pianoforte il maestro Federico Toscano.