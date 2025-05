Liquidazione ‘d’oro’ di Coopsette. Il Comune incassa 750mila euro

Il Comune si è ritrovato in cassa, grazie alla conclusione a fine 2024 dell’iter di liquidazione della Coopsette, 750mila euro inaspettati. Insieme ad altre voci, l’amministrazione ha la disponibilità di un avanzo di circa 845mila euro. È emerso nell’ultimo Consiglio comunale, in cui è stato approvato il rendiconto di gestione 2024. Il sindaco Alessandro Spanò ha annunciato che le somme serviranno per il miglioramento del progetto della Scuola media (250mila euro per pavimentazioni, riscaldamento ed altri impianti); l’adeguamento dell’edificio per la nuova farmacia comunale (165mila) e all’illuminazione pubblica (335mila). Il gruppo di opposizione ‘Rinascita Campeginese’ ha diffuso un volantino: le scelte "hanno confermato i dubbi sulla loro capacità di governo". Quando governavano loro avevano dichiarato che il ‘tesoretto’ Coopsette sarebbe servito per abbassare le tasse comunali: "Rilanciamo la proposta a fronte del nuovo aumento dell’addizionale Irpef. Nulla è previsto per la manutenzione delle strade in stato di degrado preoccupante e pericoloso". E ancora, "continua ad essere un mistero la sorte del pedonale di via Amendola già progettato da noi, e nulla si fa per aiutare i cittadini e le imprese colpite dell’alluvione dell’ottobre 2024. Nulla infine si dice della bonifica dall’amianto dello stabile di via Donizetti a Caprara". Rispetto ai nuovi lampioni al Led, "si stanziano 335mila euro su un progetto che richiederebbe circa 1 milione". E "nonostante la disponibilità, si è dimezzato il contributo per associazioni di volontariato non omologate".

f. c.