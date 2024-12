L’ira dell’associazione dei ciclisti: "Termini vaghi, legge inefficace"

Norme orientate più alla repressione di comportamenti illeciti piuttosto che alla prevenzione delle cause principali degli stesisi. Questa è l’idea di massima dell’associazione di cicloecologisti Fiab sul nuovo codice della strada. "C’è un problema anche di termini – commenta Raffaella Monti, presidente di Fiab Reggio Emilia –. Le piste ciclabili ora vengono definite come un ’percorso in promiscuo’: Questo vuol dire che se prima erano ad uso esclusivo dei pedoni ora la priorità alla bicicletta viene meno. E la pista ciclabile diventa un concetto indefinito". Dalla lettura di questa nuova normativa per Monti "i tanti interventi che sino ad oggi erano progettati e gestiti dal Comune, ora devono attendere l’approvazione dal ministero. Così il sindaco non potrà più decidere in autonomia dove fare una zona a traffico limitato, una ciclabile e una pedonale. E questo è al quanto particolare".

Il decreto riguarda soprattutto i monopattini, e su questo la presidente di Fiab è preoccupata per il servizio di ’sharing’: "Queste regole stringenti penso che impediranno il noleggio dei monopattini finché non si troveranno soluzioni concrete agli obblighi esplicitati. E’ un dispiacere, perché sono un ottimo mezzo di trasporto, che comportano tea l’altro un’auto in meno in strada. Ma prima di questa nuova normativa, c’erano già delle regole per i monopattini". Il problema per la presidente sono i controlli, che invece mancherebbero: "Può anche andare bene l’inasprimento delle pene, però non occupiamoci solo di queste quando il fatto è già accaduto. Bisogna prima di tutto prevenire e intervenire per evitare che si verifichino episodi più pericolosi". Questo si può ottenere per Fiab soltanto limitando la velocità: "Il Codice toglie la possibilità di realizzare le ’citta 30’".

Secondo l’associazione perciò si poteva intervenire diversamente su più fronti. "Limitazione della velocità e controlli dovevano avera la priorità per poter permette il movimento in biciletta senza timore". Anche il sorpasso dell’auto mantenendo la distanza di 1,5 metri dal ciclista ove possibile rappresenta un disagio per i ciclisti: "Stiamo dicendo che, dove non è possibile, l’auto può passare a 20 centimetri di distanza? È tutto molto vago e alla fine non sai si possa andare in giro tra le vie senza essere sfiorati da una vettura". Ylenia Rocco