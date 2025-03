L’Irpef fissata allo 0,78 per tutti. Sale anche la soglia d’esenzione

Approvato il bilancio triennale all’ultimo consiglio comunale a Cadelbosco Sopra. Confermate le aliquote Imu, senza variazioni rispetto agli anni passati. Questa scelta comporta un adeguamento del regolamento comunale, proprio per mantenere le aliquote agevolate già in vigore.

Viene modificata l’addizionale comunale Irpef per consentire di far fronte a necessità richieste dai cittadini come videosorveglianza, decoro urbano, gestione di interventi ai cimiteri, manutenzione del verde, delle strade e delle piste ciclabili. Per recuperare risorse, senza calare la qualità dei servizi, la giunta ha deciso di modificare l’addizionale, passando da un sistema a scaglioni a un’aliquota unica dello 0,78%. Allo stesso tempo si è deciso di innalzare del 20% la soglia di esenzione, portandola da 10 a 12 mila euro.

Questo provvedimento è stato contestato dalle opposizioni, in quanto ritenuto ingiusto per cittadini.

Tra gli investimenti previsto l’ampliamento degli spazi cimiteriali con nuovi loculi, riorganizzazione dell’area del mercato liberando il parcheggio dietro il municipio per renderlo fruibile alle persone fragili, ai genitori e alle maestre nel giorno di mercato e riaprire il Comune il mercoledì alle persone disabili.