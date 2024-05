Lisandret risorge con Elena Limongelli:: "Cocktail e un B&B dove ci fu una locanda"

Si è innamorata perdutamente di un luogo ricco di storia, che sorge nelle prime colline reggiane e affonda le sue radici nel lontano 1800, quando i viandanti si fermavano per una sosta ristoratrice. Poi a Elena Limongelli è stata sufficiente una rapida riflessione, perché in cuor suo la decisione era presa. A giugno la bartender del Groucho Miscele Alcoliche, noto locale del bere bene a Reggio, trasferirà la sua passione e competenza fuori città, in una struttura che i reggiani conoscono bene, Lisandret di Albinea, oggetto di una complessa e imponente operazione di ristrutturazione. A un nonno di oggi capita di ricordare con le lacrime agli occhi i racconti della mamma, impiegata come domestica al Lisandret di una volta. Limongelli aprirà in quel luogo pieno di memorie ben due attività, una di tipo ricettivo e l’altra di somministrazione di bevande, mestiere di una vita.

Elena, che cosa sta realizzando a ‘Lisandret’?

"Aprirò a breve un bed and breakfast, Casa Emilia, e il cocktail bar ‘Liquidi su misura’, il mio brand da sempre".

Un po’ di storia, per chi ancora non la conosce?

"Sono stata bar manager del Groucho di vicolo Casalecchi, faccio questa professione da quando avevo 19 anni e ora ne ho 37. Sono anche membro Aibes (Associazione italiana barman). Ho mosso i primi passi a Modena, in un locale, dove ho lavorato per una decina d’anni, poi dal 2017 fino all’anno scorso al Groucho, che mi ha fatto conoscere in città. Era da un po’ di tempo che maturavo l’idea di fare qualcosa di mio".

Che cos’ha Lisandret di speciale?

"Nel complesso Lisandret di Albinea c’è la trattoria, con una forte identità, anche in virtù del bel contesto paesaggistico in cui sorge, e che apparteneva a una famiglia che l’ha avuta in gestione per tanto tempo. Ma già dal 1800 era una locanda di posta, per i passanti che qui potevano dormire e mangiare un boccone. In seguito la famiglia Iori di Albinea ha preso in carico la ristrutturazione di tutto l’edificio, per affezione e per evitare che si trasformasse in un rudere. E’ questo ad avermi conquistata".

Tanto da portare in quegli spazi la sua sapienza nella miscelazione avanzata?

"Proprio così. Oltre alla trattoria, che ha una gestione completamente separata, io arriverò con il mio brand di mixology, cercando di legarlo il più possibile al territorio".

In che modo ?

"Cercherò di unire l’enogastronomia reggiana collegando le aziende agricole e vitivinicole".

Parliamo della terrazza ?

"Me ne sono innamorata. Penso sia un luogo che può dare molto, sono positiva. Mi è piaciuta più di tutto l’attenzione verso un luogo che altrimenti avrebbe avuto ben altro destino".