L’isola dei rifiuti se ne va a valle

Dopo mesi di attesa, finalmente è stata eseguita l’operazione di rimozione dei numerosi detriti e rifiuti di vario tipo che si erano accumulati attorno al pontile del lido Po di Guastalla, creando problemi non solo strutturali ma soprattutto igienico sanitari e di decoro. Sull’ammasso di scarti, infatti, erano perfino cresciute delle piante. Segno del tempo trascorso senza alcun intervento risolutivo del problema. Ma l’altro pomeriggio, finalmente, con l’azione di una imbarcazione dotata di adeguate attrezzature, in breve tempo si è riusciti a rimuovere i detriti.

Che non sono stati raccolti per un adeguato (e costoso) smaltimento, ma solo rimossi dal pontile per essere "liberati" alla corrente del fiume Po, proseguendo verso valle, destinati in parte ad ammassarsi in altri spazi, a qualche chilometro di distanza.