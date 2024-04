Lista del candidato Moretti. Svelati altri cinque nomi

Svelati altri cinque nomi della lista di Sant’Ilario Futura a sostegno della candidatura di Marcello Moretti (sindaco) e Monica Castellari (vicesindaca). Dopo la giornata inaugurale, sono stati presentati altri cinque candidati al consiglio comunale. Si tratta di una riconferma e 4 novità. La riconferma è quella di Fabrizio Ferri, assessore ad ambiente e sicurezza nella giunta di Carlo Perucchetti. I quattro volti nuovi appartengono a Francesca Finocchiaro, Marco Bertozzi, Lia Pani ed Elena Borghi. Finocchiaro, attiva nel mondo delle scuole, lavora in un centro di ricerca, vive a Sant’Ilario e fa parte delle “Civette sul comò” che animano gli eventi con le letture per bambini. Bertozzi, 33 anni, impiegato, ha vissuto sia a Calerno sia a Sant’Ilario, ha seguito la politica comunale con particolare interesse per il tema dello sport in quanto ex giocatore di rugby. Pani, espressione di Italia Viva, è presidente del circolo Arci Poletti di Sant’Ilario, mentre Borghi è segretaria della sezione Avis di Calerno da 10 anni, volontaria al parco Vernazza e nel gruppo #365giorniNo. "La nostra squadra – le parole di Moretti – è espressione della comunità, che rappresenta in maniera completa nell’ambito di valori quali il volontariato, lo sport, la partecipazione, il sostegno alla socialità e alla condivisione. Siamo davvero contenti di poter contare su persone con questa preparazione, esperienza e voglia di dare il proprio contributo al benessere comune". Ultimo appuntamento con altri 5 nomi della lista di Sant’Ilario Futura sabato 27 alle 10.30, sempre al mercato tra via Podgora e via Roma. Info sui social e nella sede elettorale in via Roma 68 (mail santilariofutura@gmail.com, tel. 353-4668964).