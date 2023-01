Liste azzerate e tariffe immutate Posti per tutti nelle scuole d’infanzia

Tariffe immutate e liste azzerate a Scandiano ai nidi d’infanzia. La recente inaugurazione del nido Girasole di Arceto e quella della prima sezione di nido della parrocchiale Corradi sono solo alcuni dei traguardi raggiunti dal sistema integrato e di educazione-istruzione alla prima infanzia del Comune di Scandiano. Un sistema che cresce e ottiene prestigiosi risultati: "Si tratta di una crescita esponenziale negli ultimi anni – spiega il sindaco Matteo Nasciuti –che culminerà con la realizzazione del polo scolastico 0-6 anni laddove oggi c’è la scuola Rodari. Una nuova struttura per cui abbiamo ottenuto un finanziamento Inail, per il quale sono in corso approfondimenti progettuali a cura dell’ente finanziatore".

Per la vicesindaca e assessore alla scuola Elisa Davoli si tratta di una "crescita che è figlia di una filosofia fondata sull’attenzione alla prima infanzia, all’educazione di qualità, alla collaborazione tra pubblico e privato e all’attenzione ai più fragili. Il tutto in un quadro complessivo caratterizzato da tariffe immutate".

Il Comune ha ampliato e rafforzato la collaborazione con i gestori privati, passando da due a tre convenzioni per l’accoglienza dei bimbi nei servizi educativi. E’ stata estesa ai nidi convenzionati la misura regionale ‘Al nido con la Regione’ assicurando a tutte le famiglie, indipendentemente dalla frequenza in un servizio pubblico o privato, la possibilità di vedersi abbattere la tariffa.

E’ stata dunque esaurita la lista d’attesa per i nidi già nel corso di settembre. Sono 124 i bambini che oggi frequentano nidi comunali scandianesi e 65 sono i posti coperti in strutture private di cui molti convenzionati. Il Comune ha garantito i servizi educativi pure in estate con risultati di risposta integrale a tutti i richiedenti. Positivo il progetto ‘Sentire l’inglese’ attivato in via sperimentale lo scorso anno al nido Leoni: dal 2023 sarà allargato ad altre sezioni.

"Formazione – dicono dal Comune – delle insegnanti e educatrici, attenzione ai progetti di inclusione per la disabilità, facilitazione dei percorsi di accreditamento delle strutture private completano un quadro di grande eccellenza".

Intanto, sul sito internet del Comune, sono in apertura (dal 9 al 30 gennaio) le iscrizioni alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2023-24. Sarà invece possibile aderire alle iscrizioni ai nidi dai primi giorni di febbraio dopo aver visitato le varie strutture secondo un calendario di open day disponibile sul sito web del Comune e pagine social.

Matteo Barca