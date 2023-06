"Liste d’attesa, intervenga la Procura"

Marco Eboli *

La denuncia esplicita, a mezzo stampa, del Segretario dello Spi-Cgil in merito alla prassi consolidata presso la nostra Ausl di chiudere l’agenda delle prenotazioni delle prestazioni sanitarie, oltre ad grave danno per la salute dei cittadini, in particolare gli anziani e pensionati rappresenta una palese violazione delle norme vigenti di fronte alla quale penso che il Procuratore capo della Repubblica Gaetano Calogero Paci non possa non aprire un’indagine per verificare come stanno realmente le cose.

(*) Coordinatore

comunale Fdi