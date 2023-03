Liste d’attesa: sanità nel caos "Prescrizioni aumentate del 20% Sono numeri inaffrontabili"

Ben 330mila prescrizioni per visite specialistiche ed esami a gennaio, ovvero 50mila in più rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso.

"Si tratta di un aumento che sfiora il 20%: sono numeri inaffrontabili". È un quadro inquietante quello sulla sanità reggiana che emerge dalle parole di Cristina Marchesi, direttore generale dell’Ausl, a margine del convegno sul tema organizzato ieri mattina da Cna Reggio e Cna pensionati all’hotel Classic. D’altronde già il titolo della giornata non lasciava presagire nulla di buono: ‘Sanità reggiana: luci e ombre di oggi, con uno sguardo al futuro’. Anche perché di fronte a numeri simili, le conseguenze sono ben evidenti: "Non avremo mai la capacità di soddisfare in un mese tutte queste prescrizioni" aggiunge Marchesi. Tradotto, liste di attesa che si allungano a dismisura. "La mancanza di personale, ma anche di spazi e macchine per la diagnostica sono noti – la chiosa del direttore generale dell’Ausl -. Peraltro dobbiamo ancora capire da cosa deriva questo boom di richieste. Nel frattempo però stiamo mettendo a punto un sistema di prenotazione diretta degli appuntamenti da parte dei medici, che pensiamo possa essere d’aiuto, senza ricorrere a ulteriori passaggi". Sulla tematica è intervenuta durante la mattinata anche Laura Sassi, presidente di Cna pensionati a Reggio: "Credo sia stato un incontro molto importante: dopo due anni di emergenza Covid abbiamo sentito il bisogno di chiarire la direzione verso la quale sta andando il nostro sistema sanitario, che si è sempre caratterizzato per una buona qualità ma che da qualche tempo mostra anche difficoltà. Inoltre rimane sempre l’incognita delle risorse che il Governo intende stanziare: dettaglio non da poco per territori come Reggio che hanno sempre avuto servizi di qualità". Buone notizie arrivano almeno sulla tematica medici di base, visto che negli ultimi dieci mesi sono state coperte cinque zone della provincia che ne erano sprovvisti, dopo la crisi dovuta ai molti pensionamenti. Inoltre prosegue il progetto di riconversione degli ospedali di provincia nella cura di determinate patologie: per esempio a Guastalla con la ginecologia benigna, o al Magati di Scandiano con l’ernia inguinale, fino all’oculistica che approderà a Correggio. E proprio su queste ultime due realtà, Marchesi si è infine soffermata anche sulla riapertura (parziale) dei rispettivi Pronto Soccorso, dopo le chiusure legata al Covid. Il primo sarà a Scandiano a partire da lunedì, attivo dalle 8 alle 20: "Si tratta sicuramente di una buona notizia – conclude il direttore generale -. E confidiamo entro fine aprile di rimettere in servizio anche quello di Correggio".

