L’Istituto Alcide Cervi rilancia la coltivazione e tessitura della canapa

Nell’edizione 2025, dedicata a moda e sostenibilità, Casa Cervi propone il tema del ciclo di lavorazione della canapa, tra le colture più antiche e più usate dalle famiglie contadine del Novecento, coltivata e tessuta anche dalla Famiglia Cervi. Un materiale resistente e versatile, oggi sempre più diffuso come alternativa ecologica e sostenibile alle fibre sintetiche.

Domenica 16 febbraio l’Istituto Cervi aderisce alla XXI edizione di “M’illumino di Meno”, la Giornata nazionale del risparmio energetico e degli stili di vita sostenibili, nata nel 2005 da un’idea della trasmissione radiofonica Caterpillar di Rai Radio 2.

L’Istituto Alcide Cervi, attento alle tematiche ambientali, dal 2013 ha attivato un grande impianto fotovoltaico.

Per l’edizione del 2025, dedicata allo spreco energetico del settore del fast fashion e alle alternative virtuose su riuso e materiali, l’Istituto Cervi propone il tema della sostenibilità della canapa e del suo ciclo di lavorazione. Si tratta di una coltura antica, ad altissimo rendimento rispetto alle altre fibre naturali: molto resistente, cresce rapidamente e richiede quantità minime di acqua; i tessuti ricavati dalla sua fibra sono noti per la loro traspirabilità, durabilità e resistenza. Una valida alternativa alle fibre sintetiche.

Per questo la canapa era una delle colture fra le più diffuse tra le famiglie contadine del Novecento: con essa creavano corde per i lavori nei campi, stoffe grezze per filtrare il vino, ma anche abiti e lenzuola. Ogni famiglia contadina del territorio aveva un macero e una parte di terreno veniva dedicata alla coltivazione della canapa. Quello di Casa Cervi non è del tutto scomparso; oggi ospita l’impianto di fitodepurazione realizzato dalla Provincia di Reggio Emilia e inaugurato nel 2013.

Esso raccoglie le acque reflue che provengono dalla Casa Museo Cervi e dalla Biblioteca Archivio Emilio Sereni.