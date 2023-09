Lite a Castelnovo Sotto: arriva il 118 in via San Biagio

Ennesima lite a Castelnovo Sotto, stavolta con intervento dell’ambulanza per un nordafricano portato in ospedale, al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, per medicare traumi non gravi. E’ accaduto in via San Biagio, nel fine settimana. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti e per evitare che la situazione potesse degradare nel peggiore dei modi. Ma non si tratta di un caso isolato. Alcuni residenti segnalano infatti che nelle ultime settimane sarebbero state almeno quattro le liti o risse avvenute in quella zona del paese. Spesso si tratta di diverbi nati per futili motivi, favoriti dall’abuso di alcolici. "Quasi sempre sono cittadini di origine straniera – racconta uno degli abitanti – che iniziano a urlare, per poi affrontarsi con violenza. Una situazione anche per noi insopportabile".