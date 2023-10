Lite a Correggio: uomo minaccia con coltello da cucina per un anello

È comparso anche un coltello da cucina della lunghezza di una ventina di centimetri nel corso dell’ennesima lite avvenuta a Correggio, nei pressi di un bar. Protagonisti della vicenda, avvenuta martedì pomeriggio, un uomo di 37 anni e un altro di 55, che sono venuti alle mani, pare per il possesso di un anello che era stato perso dal 55enne e che pretendeva la restituzione da parte del 37enne, che lo aveva ritrovato. Alcuni testimoni della lite hanno chiesto l’intervento dei carabinieri, nel timore che la situazione potesse degenerare di fronte agli animi che si stavano scaldando. Una volta arrivati, i militari dell’Arma hanno scoperto che il 55enne era in possesso di un coltello da cucina, potenzialmente pericoloso in caso di lite. L’uomo è stato denunciato alla magistratura per porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere, mentre il 37enne dovrà rispondere del reato di appropriazione indebita dell’anello oggetto del contendere. I carabinieri hanno riportato la calma prima che la situazione potesse degenerare e provveduto poi alle denunce dei due uomini alla magistratura reggiana per il possesso del coltello e per l’appropriazione indebita dell’anello.