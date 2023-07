Lite a Luzzara: prosciolti i due accusati di aver brandito uno scalpello e un piede di porco

Erano accusati di aver brandito uno scalpello in ferro e un piede di porco, dicendo a un indiano: "Dammi dei soldi sennò ti può succedere di tutto... incendiare l’escavatore, bruciare la macchina e il trattore". Secondo la Procura, la coppia di sposi rumeni, lui 53enne e lei 51enne, domiciliati a Viadana, non era riuscita nell’intento perché l’uomo si era opposto ed erano intervenuti i carabinieri. Per quest’episodio, datato 16 novembre ’19, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio, l’avvocato difensore Rossella Zagni il non luogo a procedere: domanda quest’ultima accolta dal giudice Dario De Luca. Per il gup, l’unica fonte di prova stava nelle dichiarazioni della parte offesa, ritenuta non del tutto credibile. Poi è aperto un procedimento in cui il rumeno ha denunciato l’indiano, che lo avrebbe ferito con una roncola.

al.cod.