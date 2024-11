Lite, accoltella la moglie alla gola

L’allarme è scattato verso le 22, quando alla centrale operativa del 118 è arrivata la segnalazione del ferimento di una persona, tra la gola e un orecchio. Sul posto si sono precipitati i soccorsi sanitari, con l’ambulanza della Croce rossa locale, l’autoinfermieristica e l’automedica, oltre ai carabinieri del nucleo radiomobile e due equipaggi della polizia locale come rinforzo, visto che non si poteva sapere cosa ci si sarebbe trovati di fronte.

Al loro arrivo, i soccorritori hanno rinvenuto la donna ferita, ma per fortuna in modo non grave. È stata medicata e poi trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale guastallese per completare gli accertamenti. Nell’appartamento sono rimasti i carabinieri con la polizia locale per le prime indagini.

L’uomo, poco più che trentenne, è stato accompagnato nella caserma dei carabinieri di via Allende per essere ascoltato su quanto accaduto. In base alla prognosi di guarigione della parte lesa e alla eventuale querela si potrebbero configurare le ipotesi di reato. Rischia la denuncia per lesioni.

L’episodio va ad allungare l’elenco dei fatti di cronaca – fra liti, risse, comportamenti molesti e disturbo alla quiete pubblica – che periodicamente vengono segnalati in quella zona del centro storico guastallese.