Cerca di sedare una lite, ma viene accoltellato: 17enne in ospedale a Reggio Emilia

Reggio Emilia, 18 agosto 2025 – Riesplode la violenza in zona stazione a Reggio. Un minorenne è rimasto ferito da una coltellata, mentre cercava di sedare una lite fra due uomini in piazzale Marconi. I fatti risalgono alla mattina del 16 agosto nei pressi del Bar Marconi. Il 17enne, domiciliato in città, è stato colpito all’interno della coscia sinistra da uno dei due contendenti armato di due armi da taglio, che stava cercando di separare durante un acceso diverbio.

Sul posto è arrivata l’ambulanza col personale sanitario del 118 che ha prestato le prime cure per poi trasportarlo all’Arcispedale Santa Maria Nuova dove si trova in condizioni non gravi. Sul luogo anche i carabinieri della sezione radiomobile della Compagnia di Reggio Emilia che hanno avviato subito le indagini per ricostruire l’accaduto.

Grazie alle testimonianze e soprattutto alle telecamere di videosorveglianza, hanno individuato il presunto aggressore: si tratta di un 32enne marocchino, senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, denunciato a piede libero alla Procura, con l’accusa di lesioni personali aggravate. Nelle immagini si vede proprio il momento in cui colpisce il minore che si era intromesso per poi dileguarsi.