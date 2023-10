Lite al volante: 23enne denunciato per lesioni

Ha sbagliato una svolta in auto, per non investire un pedone, ed è stato pestato davanti ai propri bambini da un altro conducente. L’aggressore, grazie alle indagini dei carabinieri, è stato identificato e denunciato alla Procura per lesioni personali: si tratta di un 23enne residente a Reggio. L’episodio si è verificato a San Polo la sera del 13 agosto. Intorno alle ore 20 la vittima, un 32enne, stava percorrendo in auto via Gianmaestri; sull’auto con lui c’erano i suoi due figli. Giunto all’incrocio con via Gramsci, nell’eseguire una svolta a destra verso il centro, per la presenza di un pedone con il suo cane, si è allargato più del dovuto, rischiando di urtare un altro veicolo che arrivava in senso opposto. Il 32enne, fermatosi, ha domandato scusa, invitando comunque l’altro conducente ad andare più piano. Il 23enne allora è sceso dal suo mezzo, gli si è avvicinato e ha iniziato a insultarlo.

La vittima, senza mai reagire e rimanendo seduta al volante, ha invitato il ragazzo a calmarsi anche in considerazione della presenza dei minori. Ma il giovane è passato alle vie di fatto: prima uno sputo sul braccio e, infine, un pugno in pieno viso all’occhio sinistro. Il 32enne ha preso il numero di targa dell’altra auto e si è appuntato anche i dati personali di alcuni testimoni del diverbio. Quindi si è recato al pronto soccorso dell’Ospedale Maggiore di Parma, dove è stato medicato e dimesso con una prognosi di 5 giorni. Infine ha sporto denuncia ai carabinieri di San Polo che, visionate le riprese delle telecamere di videosorveglianza della zona (confermavano la versione dell’aggredito), sono risaliti al 23enne.

Francesca Chilloni