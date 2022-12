Lite alla biglietteria di Seta, botta e risposta tra una utente disabile e l’azienda

Si è recata per ben due volte alla biglietteria Seta di piazzale Europa per rinnovare gli abbonamenti al trasporto pubblico per se stessa e per suo padre, entrambi colpiti da una fortissima disabilità visiva, ma in entrambe le circostanze, il personale presente, secondo la ricostruzione della diretta interessata – rigettata, come vedremo, dall’azienda di trasporti – l’avrebbe discriminata e non le avrebbe consentito di ottenere il rinnovo dell’abbonamento, se non dopo la minaccia di chiamare le forze dell’ordine e fare denuncia per ‘interruzione di pubblico’ servizio. E’ quanto ha raccontato la signora Emanuela Monaci. Il mattino del 28 dicembre la signora in compagnia di suo padre si era recata in piazzale Europa con la documentazione "debitamente compilata, a parte il settore di competenza degli impiegati di Seta", ha sostenuto la fila e quando è arrivato il suo turno e dopo aver consegnato la documentazione, il personale le avrebbe risposto "no questo sportello adesso chiude, deve andare in quello accanto". Recatasi a quello accanto, l’impiegata di Seta le avrebbe opposto il fatto che il modulo non era stato compilato nella sua interezza, alla risposta della signora Monaci ("Guardi che quella parte l’avete sempre compilata voi"), la risposta della dipendente dell’azienda di trasporti è stata lapidaria: "No, con questa fila io non compilo assolutamente niente".

Solo in un secondo momento, quando la Monaci si è ripresentata nuovamente, con suo padre, allo sportello nel primo pomeriggio, e dopo aver minacciato l’intervento dei carabinieri il personale di Seta ha portato a termine la procedura.

Una versione che viene smentita da Seta, che, pur esprimendo: "rammarico per lo spiacevole episodio", rispedisce al mittente le ‘accuse’ di discriminazione e di interruzione di pubblico servizio: "Il personale ha mantenuto un atteggiamento improntato alla professionalità ed al rispetto degli utenti, ed il servizio non ha subito interruzioni di sorta". Quindi, non una chiusura bensì un "normale cambio di turno degli operatori", e non certo la non volontà di non rinnovare l’abbonamento nei suoi confronti, dopo aver già proceduto a farlo per suo padre, bensì: "L’operatrice ha informato la sig.ra Monaci di essere in prossimità della chiusura: a questo punto è scaturito un diverbio". "In una giornata caratterizzata da un significativo afflusso di persone può, purtroppo, capitare che si esaurisca la pazienza e ci si rivolga l’un l’altro con toni poco concilianti – è questa la conclusione di Seta -. Se ciò è accaduto da parte degli operatori non abbiamo difficoltà a scusarcene e possiamo assicurare che interverremo presso i loro responsabili sollecitando l’adozione degli opportuni provvedimenti del caso".