Lite domestica: ruzzola giù dalle scale e finisce all’ospedale

Soccorsi e forze dell’ordine mobilitate, l’altra sera, per una lite che ha rischiato di concludersi in modo drammatico, soprattutto quando una delle persone coinvolte è ruzzolata dalle scade dell’abitazione, rischiando di farsi molto male.

È accaduto nel centro abitato di Bagnolo, in un quartiere non distante dalla caserma dei carabinieri. E proprio i militari dell’Arma, inviati sul posto dalla centrale operativa del 112, hanno effettuato accertamenti per cercare di ricostruire la dinamica dell’accaduto, in una situazione che sarebbe stata favorita pure dagli effetti di bevande alcoliche. Verso le 21 è arrivata la richiesta di soccorso alla centrale operativa del 118, per una caduta dalle scale seguita a una lite domestica. Sul posto, pochi minuti dopo, sono arrivati gli operatori della Croce rossa di Correggio insieme al personale dell’automedica della Bassa, giunta da Novellara. Dopo alcune decine di minuti, una volta concluse le prime medicazioni al ferito, ci si è diretti al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio, con traumi giudicati di media gravità, per completare gli accertamenti clinici. Sono state avviate tutte le necessarie verifiche dei carabinieri per capire se la caduta è stata autonoma, con una perdita di equilibrio, oppure se potrebbe essere stata provocata da un’azione, più o meno intenzionale, dell’altra persona che era con l’individuo rimasto ferito.