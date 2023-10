Lite e spintoni in viale IV Novembre. Uomo cade a terra e batte la testa

Una lite che sfocia in violenza: uno spintona l’altro, e quest’ultimo cade a terra, battendo la testa. Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, alle 15.30 circa, in viale Iv Novembre a due passi dalla stazione storica. Zona della città che, purtroppo, ormai non soprende più per questo tipo di episodi. I due uomini, un italiano e uno straniero, stavano discutendo sotto il portico. "È un gruppo che sta sempre lì, tutti i giorni – riferisce il titolare di un negozio della zona –. Non ho visto nulla, non sono uscito, ho solo sentito a un certo punto un rumore forte. Si è sentito qualcuno cadere a terra". E in effetti così era: lo straniero, in un impeto di rabbia, ha spinto l’italiano abbastanza forte da farlo rovinare a terra battendo la testa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che successivamente hanno interrogato alcuni dei testimoni della scena, e gli operatori del 118. L’uomo è stato caricato sulla barella e portato al Santa Maria Nuova in gravi condizioni.