Lite furiosa tra marito e moglie. Il coniuge viene aggredito a morsi

Una lite domestica ha rischiato di degenerare, l’altro pomeriggio in una abitazione a Casoni di Luzzara, dove sono dovuti intervenire i carabinieri e i soccorso sanitario per riportare la situazione in sicurezza. Sono stati residenti a dare l’allarme quando si sono sentite urla, oltre a rumori che evidenziavano una lite furiosa in atto tra due coniugi. All’arrivo dei carabinieri, ci si è trovati di fronte a due persone sotto choc, dopo che la donna avrebbe aggredito a morsi il convivente, per fortuna senza conseguenze di rilievo. A terra anche cocci di vetri e altri oggetti rotti nel parapiglia. Dopo le prime medicazioni, è stata la donna a essere trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di zona, con l’intervento degli operatori della Croce rossa reggiolese. I carabinieri di Boretto, intervenuti per accertamenti su quanto accaduto, hanno ascoltato i diretti interessati, oltre ai testimoni e residenti, per ricostruire la dinamica dei fatti. L’episodio è stato segnalato anche ai competenti uffici comunali, visto che risulta che non sia la prima volta che si verificano simili diverbi.