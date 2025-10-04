Lite in centro a Correggio, ferito a bottigliate

Correggio (Reggio Emilia), 4 ottobre 2025 - Soccorsi mobilitati in serata, verso le 22, per un uomo rimasto ferito in seguito a un violento diverbio, sfociato poi in una aggressione a colpi di bottiglia. Alcuni passanti hanno dato l’allarme alle forze dell’ordine, con l’intervento dei carabinieri in corso Cavour, in centro a Correggio. E’ intervenuta anche un’ambulanza della Croce rossa insieme al personale dell’autoinfermieristica dell’ospedale San Sebastiano per le prime medicazioni. Il ferito non risulta in condizioni critiche. E’ stato trasportato al pronto soccorso del Santa Maria Nuova di Reggio per medicare una ferita non grave. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze per cercare di ricostruire l’accaduto. Nella zona risultano essere attive anche telecamere di videosorveglianza, che potrebbero fornire qualche elemento in più per capire cosa è esattamente successo. Non si escludono futili motivi alla base del diverbio, poi sfociato in violenza. Indagini in corso.