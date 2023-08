Lite in famiglia a Guastalla: minorenne picchiato dalla madre

Una lite in famiglia è sfociata nel trasporto in ospedale di un ragazzo minorenne, colpito a cinghiate dalla madre, tanto da lasciare segni sul corpo. Sono intervenuti i soccorsi sanitari, lunedì a Solarolo di Guastalla, con l’ambulanza della Croce rossa locale e il personale dell’automedica della Bassa. Sono stati chiamati anche gli agenti della polizia locale per accertare quanto accaduto e verificare la sussistenza di possibili reati punibili dalla legge. Il ragazzo è stato portato in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale di zona per le medicazioni. Come da prassi in questi casi, l’episodio è stato segnalato anche agli uffici competenti, per cercare di prevenire simili episodi di disagio tra le pareti domestiche.