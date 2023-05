Lite in famiglia, scoperta la droga

Un intervento dei carabinieri dopo la segnalazione di una lite domestica si è trasformato in un’operazione antidroga quando i militari arrivati in un’abitazione, a Reggio, si sono accorti di un forte odore sospetto. Il controllo ha poi permesso di rinvenire non solo mezzo etto di marijuana, in camera da letto, ma anche un grammo scarso di cocaina. Un uomo di 33 anni, abitante in città, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. E’ accaduto venerdì sera nell’abitazione del 33enne e dei suoi genitori. Tra loro era in corso una lite. I carabinieri sono intervenuti per riappacificare le parti. Insospettiti dallo strano odore, hanno effettuato un accertamento nella casa, scoprendo la droga, che si trovava nell’armadio della camera da letto, in quattro sacchetti in cellophane. E sulla scrivania si trovava la dose di cocaina.