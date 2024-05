Lite in famiglia sedata dai carabinieri

NOVELLARA

Forze dell’ordine e soccorsi sanitari sono stati mobilitati, lo scorso fine settimana a Novellara, in un’abitazione di via De Nicola, dove era stata segnalata una lite domestica, con una donna che lamentava conseguenze fisiche dovute proprio al diverbio. Sono arrivati sul posto i carabinieri per i primi accertamenti e per evitare che la situazione potesse degenerare. I militari dell’Arma sono stati raggiunti pure dal personale dell’ambulanza della Croce rossa locale, per un primo soccorso alla donna rimasta ferita, per fortuna in modo non grave.

I carabinieri, intanto, hanno avviato accertamenti, ascoltato i testimoni e raccolto elementi di indagine, anche per verificare il possibile avvio di una procedura da "codice rosso", nel caso sussistano le condizioni, in particolare come forma di tutela della vittima di turno.