Lite in ristorante a Reggio, ferito cuoco quarantenne

Il coltello sequestrato

Reggio Emilia, 1 gennaio 2023 – Una lite per futili motivi ha rischiato di trasformarsi in dramma, nella cucina di un ristorante a Reggio Emilia. L’aiuto cuoco, di 28 anni abitante in città, ha afferrato un coltello e ha colpito al braccio il cuoco quarantenne, ferendolo per fortuna in modo non grave. L’aggressore è stato denunciato dai carabinieri per lesioni personali aggravate. Il cuoco è stato invece portato in ospedale e medicato per il taglio, giudicato guaribile in una decina di giorni. Il coltello, lungo 32 centimetri di cui diciannove di lama, è stato sequestrato dai carabinieri intervenuti per gli accertamenti. La lite si è verificata l’altra mattina. I carabinieri, una volta sul posto, hanno rintracciato l’aiuto cuoco, oltre al coltello, ancora sporco di sangue, che era stato riposto in uno scaffale. Il 28enne è stato condotto in caserma e denunciato a piedi libero. Il cuoco è stato medicato e dimesso.